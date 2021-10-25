2021/10/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى آخر الخيارات – سامر الياس سعيد لفتني مؤخرا تصريح لاحد مساعدي مدرب المنتخب العراقي الهولندي ادفوكات تناقله احد المواقع الاعلامية حيث اشار المساعد المذكور الى رغبة المدرب بتغيير كبير في صفوف المنتخب ستشهده مباراته المرتقبة ضد المنتخب السوري معنونا تصريحه بمفردة توقفت ازائها الا وهي ان المنتخب سيقاتل من اجل فرصته في الاستئثار […]

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