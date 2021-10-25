2021/10/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال وأنفانتينو يبحثان ملف عودة العراق لتضييف المباريات الدولية بغداد- الزمان بحث وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال، مع رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية واستضافة المباريات الرسمية عليها.وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني في بيان ، إن وزير الشباب والرياضة عدنان […]

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