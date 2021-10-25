2021/10/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف حكمين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً بغداد- الزمان كلفَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم علاء عبد القادر والمحاضر الآسيوي كاظم عودة للإشرافِ على حكام تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، المؤهلة الى النهائيات الآسيوية التي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل.واسندَ الاتحادُ الآسيوي علاء عبد القادر مهمةَ الإشراف على حكام المجموعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تكليف حكمين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تكليف حكمين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).