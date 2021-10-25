عمليات بغداد تعتقل أربعة أشخاص حاولوا قطع طريق شمالي العاصمة

2021/10/25 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال اربعة أشخاص لمحاولتهم قطع أحد الطرق شرقي العاصمة.

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وذكر إعلام العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2021)، انه "طالما تؤكد قيادة عمليات بغداد بمشروعية التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور العراقي، ولكن بإتباع الطرق الرسمية لممارسة هذا الحق".

وأضاف البيان أنه "بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية من نوع "تك توك" نيتهم قطع الطريق بواسطة حرق إطارات كانوا يحملونها معهم وذلك في ساحة "وهران" ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، تم اعتقالهم من قبل قوة في اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة".

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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