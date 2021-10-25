القبض على ١٤ متسللا من سوريا غربي نينوى

2021/10/25 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفرزة استخبارية القبض على ١٤ متسللا من سوريا عبر قرية الشعلان التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان ان : المقبوض عليهم ١٤ شخصاً بينهم نساء واطفال يحملون الجنسية العراقية كانوا مقيمين في سوريا بصورة غير مشروعة .واضافت انه: تم تسليمهم للجهات المعنية لإكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ./انتهى3

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