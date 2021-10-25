تكريم مصري لعادل محسن واسيا كمال بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

2021/10/25 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ينطلق في الرابع من الشهر المقبل ولغاية 11 منه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته السادسة.وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.وسيكرم المهرجان 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية وهي سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم الفنان رائد محسن والفنانة آسيا كمال من العراق وداود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من / بلجيكا/ باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.وفى حفل الختام سيتم تكريم كل من محسن منصور من مصر، ومحمد عبد الرحمن توتا من مصر، والمخرج سامح بسيونى من مصر كأفضل شخصية مسرحية شابه لهذا العام ./انتهى3

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