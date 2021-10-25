في جريمة مروعة.. خطف واغتصاب طفلة لمدة 3 أيام في بغداد (فيديو)

2021/10/25 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، تسجيلا مصورا لاعتراف متهمين اثنين بخطف واغتصاب طفلة بعمر 14 سنة، فيما أشارت إلى ان القضاء حكم بالسجن المؤبد لكلا المجرمين.

وقال احد المتهمين في مقطع الفيديو الذي اطلع عليه NRT عربية اليوم، (25 تشرين الاول 2021)، انه "كنت اتعاطى المخدرات وجاءت ببالي فكرة خطف واغتصاب بنت جيراني".

وذكر المتهم الاخر انه "وبعد ان اكمل قمت باغتصابها واستمرينا على هذه الحالة لمدة ثلاثة أيام".

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