2021/10/25 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال أربعة أشخاص لمحاولتهم قطع طريق شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "طالما تؤكد قيادة عمليات بغداد بمشروعية التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور العراقي، ولكن بإتباع الطرق الرسمية لممارسة هذا الحق، وبعد أن وردت معلومات تفيد بوجود أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية من نوع "تك توك" نيتهم قطع الطريق بواسطة حرق إطارات كانوا يحملونها معهم وذلك في ساحة "وهران" ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت أنه "تم اعتقالهم من قبل قوة في اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال أربعة أشخاص لمحاولتهم قطع طريق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال أربعة أشخاص لمحاولتهم قطع طريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).