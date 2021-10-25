"الصبر ينفد".. المبعوث الأميركي للشأن الإيراني يوضح "مسارين" للمفاوضات مع طهران

2021/10/25 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، الاثنين، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة حاسمة حيال "الجهود لمعرفة ما إذا كان يمكن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة"، مشيرا إلى أن الصبر بدأ ينفد".

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