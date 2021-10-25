المقدسي: الامم المتحدة طوال تاريخها اثبتت انها واجهة من واجهات امريكا

2021/10/25 | 23:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الصحفي، مقتدى المقدسي، اليوم الاثنين، ان الامم المتحدة طوال تاريخها اثبتت انها واجهة من واجهات امريكا.وقال المقدسي لبرنامج “حصاد الايام” ان “بلاسخارت منذ توليها مهمتها في العراق اعطت اشارات تعزز النظرة السلبية تجاهها، وبلاسخارت باجراءاتها خرجت عن مهامها الحقيقية الموكلة اليها”.واضاف انه “يفترض بالقوى السياسية وضع حد لتدخلات بلاسخارت”، لافتا ان […]

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