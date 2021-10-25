رُفعَت الأقلامُ وجفّت الصحف

2021/10/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬الخلافات‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محصورة‭ ‬بين‭ ‬أحزاب‭ ‬معينة،‭ ‬بينها‭ ‬منذ‭ ‬زمان‭ ‬طويل،‭ ‬ضغائن‭ ‬قديمة‭ ‬وربّما‭ ‬ثارات‭ ‬سياسية،‭ ‬لذلك‭ ‬يبدو‭ ‬المشهد‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬مشدوداً‭ ‬الى‭ ‬خيوط‭ ‬القلق‭ ‬وتصوير‭ ‬الاعتراضات‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬كرسته‭ ‬النسبة‭ ‬المتدنية‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭.‬ بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ايران‭ ‬مباركتها‭ […]

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