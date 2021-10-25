2021/10/25 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلى وجرحى في نيران الجيش على المتظاهرين واشنطن – بروكسل- الخرطوم- الزمان قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الحكومة الأمريكية تشعر “بقلق عميق” من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد.
فيما لوح مسؤول امريكي للشؤون الافريقية باحتمال إيقاف المساعدات الامريكية.
وأدان الاتحاد الأوربي اعتقال رئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة دولية للانقلاب.. تلويح بقطع المساعدات والمطالبة بالإفراج عن حمدوك ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما لوح مسؤول امريكي للشؤون الافريقية باحتمال إيقاف المساعدات الامريكية.
وأدان الاتحاد الأوربي اعتقال رئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة دولية للانقلاب.. تلويح بقطع المساعدات والمطالبة بالإفراج عن حمدوك ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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