إدانة‭ ‬دولية‭ ‬للانقلاب‭..‬ تلويح‭ ‬بقطع‭ ‬المساعدات‭ ‬والمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬حمدوك‭  ‬

2021/10/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬نيران‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ واشنطن‭ ‬–‭ ‬بروكسل‭- ‬الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تشعر‭ ‬“بقلق‭ ‬عميق”‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬شعب‭ ‬البلاد‭.‬فيما‭ ‬لوح‭ ‬مسؤول‭ ‬امريكي‭ ‬للشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬باحتمال‭ ‬إيقاف‭ ‬المساعدات‭ ‬الامريكية‭.‬وأدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬اعتقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ […]

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