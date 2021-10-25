أكبر مناورة جوية اسرائيلية بمشاركة دولية وبحضور إماراتي

2021/10/25 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة‭ ‬عوفدا‭ ‬العسكرية‭ (‬اسرائيل‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تجري‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أكبر‭ ‬مناورة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬وبحضور‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الإماراتية‭.‬ وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمير‭ ‬لازار‭ ‬للصحافيين‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬التهديد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأول‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ […]

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