من ضمنها العراق.. 3 دول آسيوية هي الوجهة الأولى لتصدير المنتجات النانوية الإيرانية- عاجل

2021/10/25 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أفادت وكالة أنباء إيرنا الايرانية ، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) ، اليوم الإثنين،أنه من بين 41 دولة تشتري منتجات نانوية إيرانية ، سجلت ثلاث دول آسيوية هي العراق وتركيا وأفغانستان أعلى الواردات.

واضاف "تشتري حوالي 41 دولة منتجات نانوية إيرانية الصنع ، ومن بين القطاعات الصناعية المختلفة ، فإن الحصة الأكبر من الصادرات (حوالي 48 %) تتعلق بقطاع البناء ، وبقيمة 6.10 مليون دولار"

وتابع "بينما تمتلك الإلكترونيات الضوئية 23%؜، والأدوية ، والصحة والبوليمر والمركبات بنسبة 7%، والمنسوجات بنسبة 6.5% ، أعلى حصة من الصادرات على التوالي"

ولفت الى انه وفقًا لمجلس ابتكار تكنولوجيا النانو ، "تعد الدول الثلاث ،العراق وتركيا وأفغانستان ، أهم وجهات تصدير لمنتجات النانو الإيرانية"

وأنشأت إيران مراكز في ست دول آسيوية لتصدير منتجات تكنولوجيا النانو ، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق.

قالت سورينا ساتاري ، نائبة الرئيس للعلوم والتكنولوجيا ، إن "إيران تلعب دورًا رائدًا في المنطقة في مجالات التكنولوجيا المالية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والخلايا الجذعية والفضاء ،ولا مثيل لها في الذكاء الاصطناعي"

زادت شركات تكنولوجيا النانو الإيرانية مبيعاتها بنسبة 100%؜ على مدار السنة التقويمية الإيرانية (اذار 2019 - اذار 2020) ، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى حوالي 1.9 مليار دولار .

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