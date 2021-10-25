اردوغان: السفراء الغربيون الذين دعوا للإفراج عن ناشط مدني في تركيا تراجعوا

2021/10/26 | 00:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن السفراء الغربيين الذين كانوا قد دعوا للافراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “تراجعوا” عن موقفهم وسيكونون “أكثر حذرا في المستقبل”، متراجعا بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.

وتابع إردوغان أنه لم يكن في نيته أن إثارة أزمة، بل كانت غايته حماية الحقوق السيادية لتركيا.

تأتي تصريحات الرئيس التركي هذه بعد أن أكدت معظم السفارات المعنية احترام اتفاقية فيينا والمادة الحادية والأربعين منها، والتي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.

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