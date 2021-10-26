صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا

2021/10/26 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل المحترف المصري في ليفربول محمد صلاح رقما قياسيا جديدا بمسيرته الرياضية.وسجل صلاح أكثر من ثلث أهداف ليفربول حتى الآن، حيث سجل عشرة أهداف بين 27 هدفا يتصدر بها ليفربول قائمة أقوى هجوم في الدوري، متفوقا على تشيلسي متصدر الترتيب بفارق أربعة أهداف، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي سجل 20 هدفا.وأحرز صلاح، /هاتريك/ في فوز ليفربول الكبير 5/0 على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الأحد، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بعشرة أهداف.ورفع مهاجم روما وتشيلسي السابق رصيده إلى 107 أهداف في تاريخ البريميرليغ، ليصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنكليزي الممتاز ./انتهى3

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