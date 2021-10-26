المرور تقطع طريقا بشكل مؤقت شمالي بغداد

2021/10/26 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية المرور العامة عن قطع طريق بشكل مؤقت شمالي بغداد.وذكرت في بيان ان: قطعا جزئيا سيتم لشارع السدة الرابط بين الجزيرة السياحية وسيطرة الشعب الملغاة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً من يوم الغد ولمدة ثلاثة ايام .واضافت : سيكون القطع تام ابتداء من يوم الخميس مساء لغاية يوم السبت من اجل صيانة واكساء الطريق./انتهى3

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