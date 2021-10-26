2021/10/26 | 00:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iR4QmXKBUeo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزارة النفط: ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي في موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزارة النفط: ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي في موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).