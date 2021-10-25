الحكومة السودانية: نحن السلطة الشرعية وقرارات البرهان غير دستورية

2021/10/26 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أن الحكومة الانتقالية لا تزال هي السلطة الشرعية في البلاد، رافضة "الإجراءات والقرارات الأحادية من المكون العسكري"، فيما أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تجدد أعمال العنف ليلا.

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