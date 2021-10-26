الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬الحل‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بالعودة‭ ‬للوثيقة‭ ‬الدستورية‭  ‬

2021/10/26 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرهان‭ ‬يعلن‭ ‬تصحيح‭ ‬الثورة‭ ‬على‭ ‬البشير‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ الخرطوم‭ – ‬الزمان في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬السودان‭ ‬أكد‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بمواد‭ ‬الوثيقة‭ ‬الدستورية‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لإخراج‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬أزمته،‭ ‬وأضاف‭ ‬زكي‭ […]

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