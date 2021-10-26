2021/10/26 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرهان يعلن تصحيح الثورة على البشير القاهرة- مصطفى عمارة الخرطوم – الزمان في أول رد فعل على أحداث السودان أكد حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لمراسل (الزمان) أن خروج السودان من الوضع الراهن يكمن في العمل بمواد الوثيقة الدستورية والتي وضعت خارطة طريق لإخراج السودان من أزمته، وأضاف زكي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية لـ (الزمان):الحل في السودان بالعودة للوثيقة الدستورية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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