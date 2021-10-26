ارتفاع أسعار النفط في موازنة 2022

2021/10/26 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سيساهم ارتفاع أسعار النفط في تقليل العجز المالي في موازنة 2022?

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