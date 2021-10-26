المفوضية: شمول أكثر من 800 محطة بعملية العد والفرز اليدوي

2021/10/26 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت مفوضية الانتخابات، قبول 46 طعناً بنتائج الانتخابات تحتوي على أكثر من 800 محطة انتخابية ستتم إعادة عد وفرز أصواتها اعتباراً من بعد غد الأربعاء.وقال عماد جميل محسن عضو الفريق الإعلامي بمفوضية الانتخابات لبرنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية أنهت لغاية يوم امس النظر بـ (1277) طعناً تم قبول 46 منها تحتوي على أكثر من 800 محطة، سيتم إعادة عد وفرز أصواتها يدوياً من محافظات مختلفة، متوزعة على محافظات البصرة وبغداد والمثنى وذي قار ونينوى وصلاح الدين وأربيل".وأضاف، أن "فرز الأصوات سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء في بغداد، بحضور المراقبين المحليين والدوليين وستتم العملية أمام انظار الجميع".وتابع أن "محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين ونينوى حملت غالبية الطعون والتي تضمنت فوارق بالأصوات مقارنة بالأشرطة المسلمة بحسب الطعون أو تم تكسير اقفال صناديق أو نسبة الباطل في المحطة عالية بحسب المشتكين وسيتم التدقيق بشأن هذه الاعتراضات بالعد والفرز اليدوي".وأشار إلى أن "غالبية الطعون المرفوضة تضمنت مطالبة بإعادة فرز أصوات دائرة انتخابية كاملة دون تقديم أدلة أو وثائق والقانون يشدد على وجوب أن تشخص المحطة".وفي وقت سابق، أوصت المفوضية، اليوم الاثنين، برد 86 طعناً جديداً بنتائج الانتخابات، فيما وافقت على إجراء العد والفرز اليدوي لـ (22) محطة في 13 محافظة.

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