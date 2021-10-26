دولة الصدر أم دولة الولائيين في العراق؟ - جواد بشارة

2021/10/26 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة العراق دولة الصدر أم دولة الولائيين ؟ماذا سيحدث بعد الانتخابات في العراق؟ وهل بوسع الصدر تجاهل منافسيه في البيت الشيعي المنضوين تحت خيمة الإطار التنسيقي ويشكل حكومة صدرية يشاركه فيها جزء من الأكراد وجزء من السن’، ويرمي بالآخرين في حلبة المعارضة مرغمين؟ أم سيقدم بعض التنازلات من أجل تسوية ترضي الجميع وتشرك الآخرين" الخاسرين" في حكومة المحاصصة القادمة؟ وهل سيقبل الوائيون بلعب دور ثانوي في التشكي ......





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