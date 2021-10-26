ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات السودان.. ولجنة الأطباء: الجيش يقتحم بنك الدم

2021/10/26 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على استيلاء الجيش على السلطة في السودان، إلى سبعة، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن القوات المسلحة داهمت مبنى بنك الدم، ومنعت الموظفين من أداء مهامهم.

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