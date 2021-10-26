2021/10/26 | 01:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: صدر عن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اليوم الاثنين، بيان رئاسي بشأن الحدث العالمي.وعُقدت القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض بمشاركة عدد من قادة الشرق الأوسط وأفريقيا والمسؤولين الدوليين في قطاع البيئة …

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