مسؤولون أميركيون: مسيّرات إيرانية نفذت الهجوم على قاعدة التنف

2021/10/26 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، "البنتاغون" إن الولايات المتحدة ترجح أن إيران قامت بتزويد المعدات والحث على الهجوم الذي استهدف قاعدة قوات "التحالف الدولي" في التنف بسوريا، الأسبوع الماضي.

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