2021/10/26 | 02:02 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 02:02.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).