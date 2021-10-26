2021/10/26 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأت وزارة الخارجية الأمريكية، شعب وحكومة العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العاشر من تشرين الاول الحالي.وذكرت الخارجية الامريكية، في بيان، انها ترحب بالبيان الصحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتخابات 10 أكتوبر في العراق، مهنئة شعب وحكومة العراق على العملية الانتخابات الامنة والناجحة من الناحية الفنية والسلمية الى حد كبيرة. وأضافت، ان "الانتخابات شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم". واعلنت الخارجية الاميركية، انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) والعراقيين الآخرين، داعية جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات." واعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن تطلعاتها إلى العمل مع الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة متعددة الجوانب، بما في ذلك دعم استقرار وسيادة العراق ، وتمكين إقتصاده، وجهود مكافحة الفساد ، واستقلال الطاقة ، والمناخ ، وحماية حقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية تهنئ العراق بنجاح الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية تهنئ العراق بنجاح الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).