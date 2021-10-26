الأولمبي يهزم المالديف برباعية في التصفيات الآسيوية

2021/10/26 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

تمكن منتخبنا الأولمبي من هزيمة جزر المالديف بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي ضيفها ملعبِ المحرق بالعاصمة البحرينيّة المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس القارة تحت 23 عاماً وتقام في أوزبكستان العام المقبل.

وسجلَ أهداف منتخبنا الأولمبي كل من اللاعبين مؤمل عبد الرضا (د 10)، واحمد سرتيب من ركلة جزاء بالدقيقة (34)، ووكاع رمضان هدفين (56 و86) ليتصدر المجموعةَ الثالثة برصيد (3 نقاط).

واقحم مدرب فريقنا التشيكي ميروسلاف سوكوب تشكيلة تألفت من حسن أحمد لحراسةِ المرمى وحسين عمار ومحمد الباقر كريم وعباس ياس وحسن رائد ومنتظر محمد جبر وصادق زامل ومؤمل عبد الرضا وحسن عبد الكريم وأحمد سرتيب ورضا فاضل، بينما اشرك وكاع رمضان وعلي محسن وعمار غالب ومنتظر عبد الأمير

وصهيب رعد، كبدلاء.

وتقام الجولة الثانية بعد غد الخميس، اذ يلتقي منتخب البحرين نظيره جزر المالديف، بينما سيكون فريقنا الأولمبي في حالةِ انتظارٍ بعد انسحابِ أفغانستان من خوض التصفياتِ الآسيويّة.

ومن المؤمل ان يلعب منتخبنا مباراته الثانية يوم الأحد المقبل، وهو مطالب بتحقيق الفوز من اجل حسم الصدارة وبطاقة الترشح، وتجنب الدخول في حسابات معقدة مع ثواني المجموعات

الاخرى.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعةٍ، إلى جانبِ أفضل أربعةِ منتخباتٍ تحصل على المرتبة الثانية في المجموعات الـ11، لتنضم إلى أوزبكستان البلد المضيف

لفعاليات المسابقة.

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