الترويكا: أفعال الجيش السوداني خيانة للثورة والانتقال الديمقراطي

2021/10/26 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت دول "الترويكا" التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الإثنين، استيلاء الجيش على السلطة في السودان "خيانة للثورة والانتقال الديمقراطي".

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