جرحى بإطلاق للنار في مترو أنفاق بنيويورك

2021/10/26 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت قيادة شرطة نيويورك أن رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة وأصابه بجروح.وأشار بيان صدر عن شرطة المدينة إلى أن "الحادث وقع على الخط (أن)، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير".وأضاف: "طالب أحد الركاب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة الساق".وتابع: "وقع الحادث خلال ساعة الذروة، عندما كانت عربة المترو مكتظة، وباستثناء الضحية لم يصب أحد بأذى".

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