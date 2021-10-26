بلينكن: على الجيش السوداني وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين فورا

2021/10/26 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن قلق الولايات المتحدة بشأن "تقارير حول استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين" في السودان، مؤكدا أن بلاده تعمل على تحضير "نهج دبلوماسي موحد" مع شركائها.

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