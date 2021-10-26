تحديث جديد لبيانات الطعون بنتائج الانتخابات

2021/10/26 | 04:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، توضيحًا جديدًا بشأن الطعون بنتائج اقتراع تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت المفوضية في بيان، مساء الإثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "فرقها تستمر بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض (108) طعنًا على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد (86) طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأضاف البيان، أنّ "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الواردة بناءً على 22 طعنًا توزعت على محافظات (واسط والسليمانية والنجف وأربيل ونينوى وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والبصرة وبغداد وبابل)، كونها جاءت مدعمةً بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

وتابع البيان، "لا صحة لما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أنّ هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا".

وأكّد البيان، أنّ "إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى ستبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27 تشرين الأول من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني لاحقًا لتحديد أسماء وأرقام المراكز والمحطات المطعون فيها على مستوى المحافظة والدائرة، وستجري عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي المرشحين في الدائرة المطعون بمحطاتها والمراقبين ووسائل الاعلام، وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعًا".

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