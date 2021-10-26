"المهنيين السودانيين" تنشر مقاطع فيديو لردة الفعل على بيان البرهان

2021/10/26 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، على البيان الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الاثنين، بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولا

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