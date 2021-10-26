تداول فيديو موقف أمير قطر مع ولي عهد الكويت قبل السلام على محمد بن سلمان

2021/10/26 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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