السفر إلى الولايات المتحدة.. تحديثات جديدة ابتداء من 8 نوفمبر

2021/10/26 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الاثنين، عن تحديثات في سياسة السفر في ظل تفشي جائحة كورونا، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، بحسب بيان نشره موقع الخارجية الأميركية.

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