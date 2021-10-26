فيسبوك ويوتيوب يزيلان فيديو للرئيس البرازيلي بشأن لقاحات كورونا

2021/10/26 | 07:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أزال فيسبوك ويوتيوب مقطعا مصورا للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بشأن معلومات عن لقاحات كورونا قد تؤدي للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز).

وقال فيسبوك ويوتيوب التابع لشركة ألفابت، إن "المقطع الذي تم تسجيله يوم الخميس ينتهك سياساتهما".

وذكر متحدث باسم فيسبوك ان "سياستنا لا تسمح بنشر مزاعم بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقتل أو تلحق أذى شديدا بالناس".

وأكد موقع يوتيوب أنه "اتخذ الاجراء نفسه في وقت لاحق".

وجاء في بيان يوتيوب "حذفنا مقطعا مصورا من قناة بولسونارو لأنه ينتهك سياستنا فيما يتعلق بنشر معلومات طبية مغلوطة عن كوفيد-19 إذ يزعم أن اللقاحات لا تقلل من خطر الإصابة بالمرض وأنها قد تسبب أمراضا معدية أخرى"، وفقا لرويترز.

ولم يرد مكتب الرئيس البرازيلي على الفور على طلب للتعليق.

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