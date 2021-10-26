كأنها تخرج من فيلم رعب..تعرّف لهذه الشجرة النادرة في سلطنة عُمان

2021/10/26 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإضافة إلى كونها نادرة ومهدّدة بخطر الانقراض، أثار الشكل الغريب لشجرة التبلدي العملاقة فضول المصور العُماني، حسين بني سعد، مما دفعه لتوثيقها في محافظة ظفار.

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