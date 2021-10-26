تفاعل على رد وزير الطاقة السعودي بعد ربط بايدن للمملكة بارتفاع سعر الوقود

2021/10/26 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال التفاعل حول تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سؤال وجه له حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وربطه ارتفاع أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية و"أوبك".

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