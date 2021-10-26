السودان.. أخبار وصور مضللة تغزو مواقع التواصل

2021/10/26 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تتضمن معلومات مضللة، بحسب تقارير أعدتها خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس".

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