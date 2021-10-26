2021/10/26 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني وضعت محكمة أسترالية مدرب السباحة السابق، جون رجينالد رايت، رهن الحبس الاحتياطي حتى الشهر المقبل، على خلفية اتهامات قديمة له بالإساءة الجنسية للأطفال.وتم تسليم جون رجينالد رايت، 78 عاما، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حبس مدرب سباحة أسترالي بتهمة انتهاكات جنسية لأطفال المركز الخبري الوطني.

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