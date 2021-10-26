الخدمة الاتحادي: الدرجات الوظيفية لأصحاب 315 ليس من اختصاصنا

2021/10/26 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن يكون استحداث الدرجات الوظيفيَّة لغرض تثبيت المتعاقدين وفق القرار 315 من اختصاصه، بينما كشف عن متابعة ملفِّ تعيينات الأقليات.

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وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (26 تشرين الأول 2021)، إن "ملف تثبيت المتعاقدين وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 في المادة (61/ب) التي الزمت مجلس الوزراء باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فاكثر وعقود بشائر الخير، ليس من اختصاص المجلس".

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان وفق الصحيفة، أن "مجلس الخدمة يعمل على متابعة آلية تعيينات الفئات الخمس من الأقليات في المؤسسات الحكومية، بحسب المادة (12/د) من قانون مجلس الخدمة الخاص، إذ سيتم تعيين بدل كلٍّ من هذه الفئات ممن أحيلوا على التقاعد من الأقلية المذكورة نفسها من الكرد الفيليين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك والايزيديين ويكون تعيينهم بالدرجات التعويضية نفسها".

وأعلن المجلس، في وقت سابق، تحويل ملف تعيينات المشمولين بقرار 315 إلى الجهات المعنيَّة، لمعالجة تثبيتهم على الملاك الدائم بعد استحداث درجات وظيفية جديدة.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس آرام صباح عثمان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (25 تشرين الأول 2021)، إنه "تم تشكيل لجان مختصة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من تعيينات المشمولين بقرار 315، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، من أجل العمل على معالجة ملف تثبيتهم على الملاك الدائم عند وجود الوفرة المالية ممن امضوا خمسة اعوام فما فوق".

وأضاف، أنَّ "تحويل الملف إلى هذه الجهات جاء كون تطبيق قرار التثبيت يتطلب استحداث درجات وظيفية جديدة للمشمولين به، وذلك يتم بمتابعة الجهات أعلاه لتنفيذ القرار وأخذ كل منهم استحقاقه بحسب الضوابط والشروط الخاصة بالتثبيت".

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