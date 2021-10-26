عمدًا أم بالخطأ؟ رئيسة وزراء نيوزلندا تدفع مترجمة خارج الصورة وسط ذهول السيدة

2021/10/26 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، حرفيًا مترجمة لغة الإشارة من الصورة أثناء مؤتمر صحفي، وسط ذهول المترجمة وردود فعل مختلفة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم التفاصيل.

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