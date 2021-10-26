2021/10/26 | 09:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن نقل 3 الاف من القوات الأميركية الى العراق بعد قصف “التنف” في سورية

اكد عضو مجلس النواب المنحل مختار الموسوي، ان واشنطن عمدت الى نقل 3 الاف من قواتها الى داخل العراق قادمة من الأراضي السورية بعد قصف قاعدة التنف بطائرات مسيرة قبل أيام.

وقال الموسوي ان “اميركا وحلفائها ينفذون مؤامرة ضد الشعب العراقي من اجل ضمان عدم استتباب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، داخل العراق”.

وأضاف ان “واشنطن دفعت بـ3 الاف عنصر من قواتها المتواجدة في سوريا للدخول الى العراق عن طريق المنافذ الحدودية مع محافظة نينوى، وهو امر لايمكن القبول به في ظل وجود اتفاقية على اخراج تلك القوات من البلاد”.

وبين ان “الضربات التي شهدتها قاعدة التنف الأميركية داخل الأراضي السورية قبل أيام، دفعت القوات الأميركية لنقل عناصرها من تلك القاعدة الى داخل العراق”.

المصدر: وكالة المعلومة نيوز

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