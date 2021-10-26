بعد ارتفاع معدلات التطعيم.. نيويورك تتقدم ببطء للتعايش مع فيروس كورونا

2021/10/26 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوشك فيروس كورونا على أن يصبح من ماضي مدنية نيويورك، حيث عززت معدلات التطعيم المرتفعة والمناعة بفضل الإصابات السابقة الحماية من الضربات الشرسة للمرض، حسبما قال علماء أوبئة.

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