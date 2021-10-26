الاول من نوعه بالشرق الأوسط..المونئ تعلن موعد إنجاز “نفق التحرير”

2021/10/26 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الشركة العامة لموانئ العراق أنها تعمل بشكل حثيث على تحسين أعماق القنوات الملاحية لكي تستطيع استقبال البواخر الكبيرة، بينما أشارت إلـى أنَّ بـدايـة الـعـام المقبل ستشهد إكـمـال (النفق المـائـي المـغـمـور أو […]

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