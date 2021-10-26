واشنطن تهنئ بنجاح الانتخابات العراقية و تدين “التهديدات” التي تتعرض لها المفوضية

2021/10/26 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دانت وزارة الخارجية الأمريكية “التهديدات” التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم […]

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