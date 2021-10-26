الحشد الشعبي يحسم جدل تغيير قياداته الميدانية في ديالى ويكشف حقيقة تمركزه بالمدن الرئيسة

2021/10/26 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىحسم الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الجدل حيال تغير قياداته الميدانية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" لاصحة لاي تغير في اسماء القيادات الميدانية للحشد الشعبي في محور ديالى سواء للالوية او الافواج ولايزال الجميع يمارس اعماله الامنية كالمعتاد"، مؤكد بان "الاخبار التي تتحدث عن تغيرات غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا".

واضاف الحسيني،انه "لاتوجد اي مقرات ثابتة للحشد الشعبي بمختلف الويته في مراكز المدن الرئيسية سواء في بعقوبة او بقية المدن"، لافتا الى ان "انتشار الحشد في اطواق المدن وهو يمارس نشاطه امني في 13 قاطع مترامي من خلال انفتاح الويته القتالية في مناطق واسعة جدا لدرء مخاطر الارهاب وحماية الاهالي خاصة في المناطق المحررة".

وأشار إلى ان "انتقال مقرات الحشد خارج المدن مطبق منذ اكثر من 3 سنوات وفق خطط مشتركة مع العمليات وبقية التشكيلات الامنية الاخرى".

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