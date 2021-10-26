2021/10/26 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن مرونة في زي الطلبة والتلاميذ خلال العام الدراسي الجديد.وقال عضو هيأة الرأي في الوزارة مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح صحفي :”ان المــديــريــة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر توجيها بشأن الزي الموحد وتتوعد المخالفين المركز الخبري الوطني.

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