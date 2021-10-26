مصرع واصابة اربعة مدنيين بحادث مروري شرق كركوك

2021/10/26 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر في مديرية مرور كركوك عن مصرع ثلاثة مدنيين واصابة اخر بحادث تصادم بين مركبتين بالطريق الحولي شرق مدينة كركوك .وقال المصدر ان مركبة صالون كانت تسير بسرعة شديدة اصطدمت بمركبة كيا حمل ما ادى لمصرع ثلاثة مدنيين واصابة رابع ./انتهى

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